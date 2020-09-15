Суд розблокував призначення керівника "Ощадбанку"

Суд задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував свій вердикт про призупинення рішення наглядової ради "Ощадбанку" про визнання Наумова переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду м.Києва, повідомляє Finbalance.

Також було скасовано рішення про заборону органам управління держбанку вчиняти дії з призначення Наумова на зазначену посаду.

Постанова Печерського райсуду Києва від 25 червня 2020 року про блокування призначення Наумова на посаду голови правління "Ощадбанку" була ухвалена на вимогу Геннадія Хелемського - одного з учасників конкурсу на посаду голови правління "Ощадбанку".

У своєму позові до "Ощадбанку" Хелемський оскаржував результати згаданого конкурсу.

Нагадуємо:

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.