Ткаченко пропонує протидіяти хаотичній забудові "культурним спецназом"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що в Україні в рамках протидії хаотичній забудові має з'явитися новий підрозділ, так званий культурний спецназ.

Про це він повідомив на прес-конференції передає Інтерфакс-Україна

"В Україні у рамках протидії хаотичній забудові має з'явитися "культурний спецназ", - сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що у цій сфері влада має намір користуватися ідеями, які вже застосовують італійські колеги.

"У них дійсно є такий підрозділ", - додав він.

Нагадуємо:

Минулоріч журналісти Bihus.ibfo опублікували матеріал про те, що Ткаченко чи то користується, чи то володіє маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові: на ділянці 4 га розташований великий будинок і два менших та озерце.

Цю ділянку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно". Це земля лісогосподарського призначення – і будувати житло на ній заборонено.

У травні 2018 року Ткаченко теж публікував фото на фоні будинку на Трухановому острові. Але в декларації за 2018 рік інформації про цей будинок не було.

У жовтні 2019-го Ткаченко заявив, що лише орендував на пів року дім на Трухановому острові у Києві.

Bihus.info відреагувало на коментар нардепа: "Фотографії в соціальних мережах Олександра Ткаченка та його дружини спростовують "спростування" нардепа. Світлини подружжя на Трухановому почали з’являтися ще у 2017-му. Значна кількість з них зроблена не просто на острові, а біля вказаного будинку".