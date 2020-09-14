Wizz Air скасувала два рейси зі Львова

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала рейси зі Львова до Ларнаки й Будапешта кінця березня 2021 року. Про це йдеться у системі бронювання на сайті авіакомпанії.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на систему бронюваня компанії.

Відновити польоти зі Львова до Ларнаки планують із 28 березня. Рейси виконуватимуть по четвергах і неділях. Найдешевші квитки коштують від 1769 грн.

Рейси зі Львова в Будапешт також мають відновити з 28 березня й полетіти можна буде у четвер та неділю. Квитки коштують від 1769 грн.

Загалом перевізник скасував із України 12 рейсів: із Києва в Афіни, Салоніки та Нюрнберг, зі Львова – в Ларнаку та Будапешт, з Харкова – у Катовіце та Будапешт, з Запоріжжя у Вільнюс, Дортмунд та Будапешт.





