Курс гривні наближається до психологічної позначки

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 14 вересня на рівні 27,90 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,06 грн (на 11 вересня - 32,97 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Нагадуємо:

11 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

11 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,96 гривні.

Економічна правда