Курс гривні наближається до психологічної позначки
Понеділок, 14 вересня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 14 вересня на рівні 27,90 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,06 грн (на 11 вересня - 32,97 гривні).
Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.
Нагадуємо:
11 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.
11 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,96 гривні.
Економічна правда
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