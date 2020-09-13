Ціна за Крим: В Офісі генпрокурора порахували збиток від російської окупації
Неділя, 13 вересня 2020, 16:19
Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що анексія Криму Росією завдала Україні близько 1 трильйона гривень збитку.
Про це передає Радіо Свобода
Він також додав, що оскільки окупація українського півострова триває, ця сума буде збільшуватися.
"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, тільки по Криму збитки сягають одного трильйона гривень", - зазначив він.
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