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З початку маркетингового року проекспортовано 9,2 мільйонів тонн зерна: на 11% менше ніж торік

Неділя, 13 вересня 2020, 15:48
 

З початку 2020/21 маркетингового року було проекспортовано 9,2 мільйонів тонн зерна, що на 1,1 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

  • пшениці — 6,1 млн тонн;
  • ячменю — 2,3 млн тонн;
  • жита — 1,5 тис. тонн;
  • кукурудзи — 608 тис. тонн.

Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.

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експорт агросектор

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