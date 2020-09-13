ЗМІ представило 6 способів, якими Німеччина може "вбити" газопровід Nord Stream 2

Видання Politico представило 6 способів, якими Німеччина може "вбити" газопровід Nord Stream 2.

Про це повідомляється в матеріалі видання.

Перший варіант полягає в тому, щоб відкликати вже існуючі дозволи на будівництво трубопроводу. Документи видавало Федеральне морське і гідрографічне агентство і Регіональне гірське управління Штральзунда.

Однак місцева влада підтримує проект, а морське агентство Німеччини не залежить від уряду безпосередньо, нагадує Politico. Також оператор газопроводу Nord Stream 2 AG може подати в суд на Німеччину, а збиток може досягти вартості самого трубопроводу - близько 9,5 млрд євро, вказує Politico.

Другий варіант полягає в тому, щоб почекати, поки громадські організації, які виступають проти будівництва оскаржать будівництво в судах.

Наприклад організація Deutsche Umwelthilfe стверджує, що проект несумісний з кліматичними цілями країни, а його будівництво повинно бути заморожено через можливий вплив проекту на глобальне потепління.

Третій варіант - національне обмеження на імпорт російського газу. Таке обмеження зовнішньої торгівлі можливо, якщо необхідно "гарантувати основні інтереси безпеки", відзначає видання.

Четвертий варіант: передати ініціативу "заморозити" проект американцям, які послідовно виступають проти його реалізації і взимку поточного року ввели проти нього санкції.

П'ятий варіант в тому, щоб домогтися нових санкцій проти РФ, які торкнулися б Північний потік-2. Видання вважає цей варіант найбезпечнішим, оскільки він дозволить Берліну не діяти поодинці.

І останній, шостий варіант в тому, щоб не ліцензувати проект, оскільки Північному потоку-2 необхідно буде знайти компанію, яка всупереч санкціям США погодиться провести заключну перевірку.