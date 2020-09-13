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Туреччина скоро може оголосити про відкриття нових родовищ вуглеводнів

Неділя, 13 вересня 2020, 12:31
 

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що незабаром може бути оголошено про відкриття нових родовищ вуглеводнів в Середземному і Чорному морях.

Про це пише агентство "Анадолу", передає "Інтерфакс-Україна"

Він також повідомив, що до кінця року в Туреччину прибуде плавуча платформа зі зберігання природного газу, яка була замовлена ​​Анкарою два роки тому.

"Наша мета очевидна. Ми продовжимо пошук, буріння, поки не станемо нетто-експортером. Ми будемо захищати наші права при будь-яких умовах", - сказав міністр.

Нагадуємо:

Туреччина останнім часом активно проводить пошук родовищ у східній частині Середземного моря, що призвело до напруженості у відносинах Анкари з Грецією, Кіпром та іншими європейськими країнами, які вважають, що турецька сторона шукає родовища в чужих районах.

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Туреччина

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