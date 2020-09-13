Туреччина скоро може оголосити про відкриття нових родовищ вуглеводнів
Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що незабаром може бути оголошено про відкриття нових родовищ вуглеводнів в Середземному і Чорному морях.
Про це пише агентство "Анадолу", передає "Інтерфакс-Україна"
Він також повідомив, що до кінця року в Туреччину прибуде плавуча платформа зі зберігання природного газу, яка була замовлена Анкарою два роки тому.
"Наша мета очевидна. Ми продовжимо пошук, буріння, поки не станемо нетто-експортером. Ми будемо захищати наші права при будь-яких умовах", - сказав міністр.
Нагадуємо:
Туреччина останнім часом активно проводить пошук родовищ у східній частині Середземного моря, що призвело до напруженості у відносинах Анкари з Грецією, Кіпром та іншими європейськими країнами, які вважають, що турецька сторона шукає родовища в чужих районах.
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