Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки
Євросоюз має намір використовувати криптоактиви для реалізації плану відновлення економіки після коронакризи .
Про це передає Інтерфакс.
"Ми хочемо, щоб фінансовий сектор ЄС максимально використовував можливості, що надаються цифровизацией, а інноваційні європейські гравці ринку займали глобальні лідируючі позиції.
Європейські споживачі і підприємства також повинні отримувати вигоду від цифрових фінансів, забезпечуючи при цьому належне пом'якшення ризиків", - заявив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Він оголосив, що пізніше в вересні він представить оновлену Стратегію цифрових фінансів ЄС.
"Ми хочемо привести правила ЄС у відповідність з епохою цифрових технологій, щоб просувати інновації, стримуючи ризики. Ось чому ми висунемо законодавчу пропозицію по ринках криптоактивів", - сказав заступник голови ЄК, який займається питаннями фінансів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua