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Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки

Неділя, 13 вересня 2020, 11:13
 

Євросоюз має намір використовувати криптоактиви для реалізації плану відновлення економіки після коронакризи .

Про це передає Інтерфакс.

"Ми хочемо, щоб фінансовий сектор ЄС максимально використовував можливості, що надаються цифровизацией, а інноваційні європейські гравці ринку займали глобальні лідируючі позиції.

Європейські споживачі і підприємства також повинні отримувати вигоду від цифрових фінансів, забезпечуючи при цьому належне пом'якшення ризиків", - заявив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він оголосив, що пізніше в вересні він представить оновлену Стратегію цифрових фінансів ЄС.

"Ми хочемо привести правила ЄС у відповідність з епохою цифрових технологій, щоб просувати інновації, стримуючи ризики. Ось чому ми висунемо законодавчу пропозицію по ринках криптоактивів", - сказав заступник голови ЄК, який займається питаннями фінансів.

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Економічна правда
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