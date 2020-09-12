Дати або маршрут: Авіакомпанія LOT скасувала плату за зміни у квитках
Авіакомпанія LOT скасувала оплату за зміну квитків в усіх новим бронюваннях, тепер пасажир може необмежену кількість разів змінювати дату вильоту або маршрут.
Про це пише avianews
Зміни у тарифах вступають в силу з усіх нових бронювань, які зроблені з 10 вересня по 31 грудня 2020 року.
Нові правила поширюються на всі типи тарифів, включаючи найдешевші Saver без включеного багажу.
Якщо під час таких змін виникає тарифна різниця, і новий квиток коштує дорожче старого, пасажиру необхідно буде її доплатити.
Змінити дату вильоту можна за допомогою функції управління бронюванням на сайті LOT. Якщо необхідно змінити маршрут, пасажиру доведеться дзвонити в колл-центр авіакомпанії.
Нагадуємо:
За старим бронювання, які оформлені до 10 вересня, LOT дозволяє змінювати дату або маршрут один раз без оплати штрафу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua