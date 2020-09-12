В аеропорту Одеси до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу
Субота, 12 вересня 2020, 15:42
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу.
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Міністр інфраструктури додав, що завдяки новій смузі аеропорт зможе приймати понад 2 млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки - понад 5 млн пасажирів.
Криклій підкреслив, що після завершення реконструкції стара смуга працювати не буде.
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