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В аеропорту Одеси до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу

Субота, 12 вересня 2020, 15:42
 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Міністр інфраструктури додав, що завдяки новій смузі аеропорт зможе приймати понад 2 млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки - понад 5 млн пасажирів.

Криклій підкреслив, що після завершення реконструкції стара смуга працювати не буде.

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авіа

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