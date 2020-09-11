Укрзалізниця закриває продаж квитків із деяких станцій
За рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
З 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв — Рівне;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів —Херсон;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ — Шостка;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів — Тячів;
- № 117/118 Київ — Чернівці.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.
В УЗ зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в "особистому кабінеті користувача.
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