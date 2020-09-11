Всі розділи
Укр / Рус

Укрзалізниця закриває продаж квитків із деяких станцій 

П'ятниця, 11 вересня 2020, 17:52
 

За рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних  станцій.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

З 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1  на поїзди:

  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
  • № 122/121 Миколаїв — Рівне;
  • № 88/87 Ковель  — Новоолексіївка;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 110/109 Львів —Херсон;
  • № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
  • № 786/785 Київ — Шостка;
  • № 774/773 Київ — Шостка;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
  • № 601/602 Львів — Тячів;
  • № 117/118 Київ — Чернівці.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися встановленим порядком.

В УЗ зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі  пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в "особистому кабінеті користувача.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!