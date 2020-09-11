Перший приватний спиртзавод з’явиться в Україні через місяць - Фонд держмайна

Перший аукціон з приватизації підприємства спиртової галузі буде оголошено вже наступного тижня, а перший приватний спиртзавод в Україні з’явиться за місяць.

Про це повідомив заступник Голови Фонду держмайна Тарас Єлейко передає пресслужба відомства.

Загалом на першому етапі приватизації спиртової галузі буде виставлено на прозорі аукціони 16 підприємств, які входять до складу ДП "Укрспирт".

"На заводи ДП "Укрспирт" високий попит інвесторів всередині країни – зернотрейдерів, виробників фармацевтики, біоетанолу, алкоголю. Також є зацікавлені покупці з-за кордону. Єдині, хто повністю не допущений до аукціонів – це представники країни-агресора", – підкреслив Єлейко.

За його словами, приватизація спиртових підприємств призведе до розвитку різних напрямів у переробній аграрній галузі.

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Всі підприємства ДП "Укрспирт", які виставляються на приватизацію, знаходяться в робочому стані, але тільки деякі функціонують