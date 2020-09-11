Держконцерн "Ядерне паливо" готується до ліквідації — Буславець

Державний концерн "Ядерне паливо" буде ліквідовано у зв'язку з невиконанням визначеної під час його створення функції,

Про це заявила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець передає Інтерфакс-Україна.

"Концерн "Ядерне паливо" не виконав своєї функції щодо будівництва збірок ядерного палива. Ухвалено рішення про недоцільність його подальшого функціонування", - сказала вона на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Буславець уточнила, що це питання розглядали під час її перебування на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті і за підсумками аудиту компанії.

"І на сьогодні проводитиметься період його підготовки до ліквідації", - зазначила глава Міненерго.

Довідково. Держконцерн "Ядерне паливо" створено з метою організації на території України окремих елементів ядерно-паливного циклу, як-от виробництво комплектуючих ядерного палива для атомних електростанцій і складання паливних касет.

"Ядерне паливо" об'єднує держпідприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат, "Смоли", Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології.