Американська компанія відмовилася від ідеї поставок скрапленого газу в Україну

Американська Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від проекту співпраці з Україною, який передбачав довгострокове постачання скрапленого природного газу (LNG) обсягом близько 5 млрд куб. м газу на рік.

Пр це повідомлиа в. о. міністра енергетики Ольга Буславець передає Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, була відмова, ніякого додаткового спілкування після цього не було", - сказала вона на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Глава Міненерго уточнила, що нової інформації з цього питання немає.

Нагадуємо:

27 травня Кабінет міністрів схвалив проєкт меморандуму про співпрацю між американської компанією Louisiana natural gas Exports та урядом, який передбачає вивчення можливостей постачання скрапленого газу з США.

У березні заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик заявляв, що уряди США і України домовилися про постачання в Україну скрапленого газу через термінали в Польщі в обсязі 6-8 мільярдів кубометрів щорічно з подальшим його транспортуванням до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ.

"Ми вже підписали лист про наміри (LOI) з американською компанією Louisiana natural gas Exports, Inc. Більш того, вони готові були підписати меморандум з конкретними цифрами і зобов'язаннями, але нам чисто юридично потрібен певний час на відпрацювання всіх питань, щоб уповноважити відповідні органи на підписання такого контракту", - сказав він.

За його прогнозами, для запуску цього проєкту в повному обсязі необхідно від двох до трьох років.

"Зараз польський маршрут дозволяє транспортувати до 2 млрд куб. м газу. Необхідна реконструкція та продовження газопроводу з польської сторони. Також в її планах будівництво нового LNG-терміналу", - пояснив заступник міністра.