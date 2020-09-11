Всі розділи
Укр / Рус

Зовнішня торгівля України скоротилася на 7 мільярдів доларів – Митна служба

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:43
 

За січень-серпень 2020 року товарообіг України склав 64,25 млрд доларів - це на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року (71,5 млрд доларів).

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що за цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд доларів або на 12,4%).

Експортували з України на 30,9 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,2 млрд доларів або 6.6%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне (2,4 млрд доларів).

Серед найбільших країн, з яких імпортурували до України: Китай - 5,1 млрд доларів, Німеччина - 3,2 млрд доларів та Росія - 2,9 млрд доларів.

Експортували найбільше до Китаю - на 4,3 млрд доларів, до Польщі - на 2 млрд доларів, Росії - 1,8 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

  • зернові - на 5,9 млрд доларів;
  • чорні метали - на 5,2 млрд доларів;
  • соняшникова олія - на 3,4 млрд доларів;

Найбільше імпортували до України:

  • палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,1 млрд доларів;
  • машини, обладнання і механічні пристрої - 3,7 млрд доларів;
  • електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура - 3,3 млрд доларів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

торгівля експорт імпорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс на протекціонізм: чи може локалізація врятувати українських виробників 7 вересня 2020, 09:00
ЄК схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною 24 серпня 2020, 16:50
40% українців готові здійснювати передоплату за товар — опитування 20 серпня 2020, 15:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!