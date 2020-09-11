Білорусь не домовилася з МВФ про екстрене фінансування на майже мільярд долларів

Міжнародний валютний фонд не зміг погодити з владою Білорусі супутні умови надання Мінську екстреного фінансування на $940 млн для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"У березні Білорусь звернулася до МВФ із проханням обговорити можливу екстрену допомогу, але угоди не було досягнуто, ми не знайшли способу подолати значні розбіжності щодо належної реакції (влади - ред.) на цю проблему (антиепідемічні заходи - ред.)", - заявив на брифінгу прес-секретар МВФ Джеррі Райс.

При цьому, за його словами, інструмент швидкого фінансування "не містить тяжких умов". "Стосовно Білорусі ми не вимагали карантину, ізоляції, але ми очікували гарантій вжиття заходів щодо стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є нашою стандартною робочою процедурою в усіх країнах", - наголосив Райс.

"Потрібні гарантії прозорості та відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.

У прес-службах Мінфіну і Нацбанку Білорусі в п'ятницю "Інтерфаксу" заявили, що не коментуватимуть заяви представника МВФ і перспективи залучення коштів фонду.

Нагадуємо:

Як поідомляє Інтерфакс, Білорусь на початку квітня звернулася до фонду з проханням про надання $940 млн у рамках інструменту швидкого фінансування на боротьбу з наслідками поширення коронавірусу.

При цьому президент Олександр Лукашенко 19 червня заявив, що країна не виконуватиме додаткових умов МВФ, які нав'язують під час кредитування і які не стосуються фінансової частини угоди.

"З'являються вимоги: ви, мовляв, у боротьбі з коронавірусом робіть, як в Італії. Я не хочу, щоб, не дай Боже, в Білорусі повторилося, як в Італії. У нас своя країна і своя ситуація. МВФ продовжує вимагати від нас: давайте карантин, ізоляцію, комендантську годину. Що за дурість? Ми ні під кого танцювати не будемо", – сказав глава держави.



Ще в липні МВФ продовжував переговори з білоруською владою про можливість надання $940 млн у рамках інструменту швидкого фінансування, констатуючи збереження низки розбіжностей.