Танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморська

Танкер Delfi, який раніше затонув біля одеського пляжу "Дельфін", відбуксирували до порту Чорноморська (Одеська обл.), де буде вирішуватися його подальша доля.

Про це повідомляється на сайті Одеської міськради.

"Управлінню інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради доручено обстежити берегозахисну споруду в районі аварії, вжити заходів щодо розрахунку завданих місту збитків", - йдеться в повідомленні.



Водночас голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook уточнив, що процес транспортування судна до порту Чорноморська зайняв понад вісім годин.



"За планом, танкер піднімуть на берег для подальшої роботи. Це дуже кропіткий процес, який триватиме ще деякий час", - додав він.

Нагадаємо:

10 вересня судно Delfi, яке сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019, забрали з пляжу.

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Економічна правда