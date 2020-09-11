Курс валют на 11 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

11 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,85 - 27,87 гривні;

Євро – 32,96 - 32,98 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,75 – 27,94 гривні. Євро купують по 32,58 гривні, продають по 33,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,81 - 27,90 гривні, євро - 32,77 - 32,92 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 0,5 копійки, встановивши його на 11 вересня на рівні 27,835 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,97 грн (на 10 вересня - 32,77 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Економічна правда