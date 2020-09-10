Гривня уповільнила зниження

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 0,5 копійки, встановивши його на 11 вересня на рівні 27,835 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,97 грн (на 10 вересня - 32,77 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Нагадуємо:

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

Економічна правда