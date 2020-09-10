Рейтинг економічної свободи: Україна піднялась на 7 позицій, але все ще невільна

У рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020" Україна піднялась на 7 сходинок (138 місце із 162), але все ще залишається у групі найбільш економічно невільних країн, при цьому є там єдиною європейською країною.

Про це свідчать дані канадського Fraser Institute.

Зазначається, що сусіди України по рейтингу - Пакистан, Туніс (у обох 129 місце), Таджикистан (132) та Бангладеш (133).

При цьому, позиція кожної країни в рейтингу визначається за 44 показниками, які оцінюють 5 сфер економічної свободи: розмір уряду (показник України 6,72 пункта, 10 пунктів - найкращий результат), правова система і права власності (4,57), монетарна політика (5,65), відсутність обмежень у міжнародній торгівлі (6,78) і законодавче регулювання (6,61).

Fraser Institute для складання рейтингу використовує дані зі звітів інших організацій - International Country Risk Guide, Global Competitiveness Report і Doing Business.

Очолюють рейтинг Гонконг (8,94), Сінгапур (8,65), Нова Зеландія (8,53), Швейцарія (8,43) і Австралія (8,23).

Литва в рейтингу на 11 місці, Словаччина - на 38, Угорщина - 53-та, Казахстан - на 73 місці, Польща - на 77, Росія - 89.

Економічна правда