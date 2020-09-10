Порушення кримських санкцій: Американську "дочку" Deutsche Bank оштрафували на 580 тисяч доларів

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заявило, що наклало штраф у розмірі 583 тисяч доларів на Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за обслуговування платежів 2 компаній, які перебувають в санкційному списку через анексію Криму.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що у 2015 році Deutsche Bank Trust Company Americas провела платіж на 29 млн доларів на покупку мазуту кіпрського нафтотрейдера IPP Oil Products. Компанія потрапила в список санкцій за тиждень до операції.

У Мінфіні США прийшли до висновку, що підрозділ Deutsche Bank знав про санкції щодо кіпрської компанії.

Крім цього, у грудні 2015 року американський підрозділ Deutsche Bank провів 61 платіж російського Крайінвестбанку, який також внесли до санкційного списку через роботу в Криму.

За кейс із кіпрською компанією Deutsche Bank Trust Company Americas заплатить 157 200 доларів штрафу, за Крайінвестбанк - 425 600 доларів.

При цьому, сума штрафів могла досягти 85 млн доларів, але Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США врахувало низку пом'якшуючих обставин. Зокрема, активну співпрацю DBTCA зі слідством.

Економічна правда