Постраждалі від засухи фермери Одещини просять фіндопомоги від уряду 

Фермери Бесарабії обіцяють перекрити траси, якщо не буде допомоги від держави через посуху.

Про це повідомила прес-служба ВС "Всеукраїнський Конгрес Фермерів", пише agronews.ua.

Причина – відсутність допомоги від держави аграріям через посуху, яка триває в регіоні вже другий рік поспіль.

"Щоб посіятись торік ми взяли кредити на добрива, насіння, солярку. Все майно зараз заставлене ще з минулого року. На нас ніхто не звертає уваги. До нас приїжджали всі: і Тарас Висоцький (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства) тричі був сам міністр і губернатор, але результату немає. Приїжджають і розказують, що немає схеми виплати", - пояснює фермар Олександр Пересудько.

За словами аграріїв, зараз Кабмін пообіцяв їм підготувати програму про компенсацію страхування. В теорії це виглядало б так: страхування буде коштувати 300-400 грн. за гектар і 50% мають компенсувати.

Зараз в регіоні вже загинули від 80% до 100% озимих, тепер продовжують гинути ярові культури. Господарства вже залишились без соняшника, проса і кукурудзи. Голова асоціації фермерів Бесарабії Алла Стоянова розповідає, що ситуація катастрофічна:

"Посуха була з 2019 року. Ще з 2018 року аграрії увійшли в кредити для посівної у 2019 р. Очікували, що затягши паски в 2020 році, стануть на ноги, але потрапили в пастку: виклались на повну, грошей на рахунках немає, склади пусті, в полях все згоріло, орендну плату пайщикам заплатити нема з чого, податки – нема з чого".