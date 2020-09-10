Родина Суркісів стала повноцінним власником А-Банку
Родина Суркісів - акціонери АТ "Акцент-Банк" (А-Банк) - збільшила участь у статутному капіталі банку на 3,17% до 100%.
Про це йдеться у повідомленні банку у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зазначається, що раніше частка в 3,17% належала кіпрській компанії Miosaria Commercial Ltd.
Тепер частка прямої участі Ігоря Суркіса в капіталі банку становить 33,229106%, його брата Григорія Суркіса - 32,991402%, а Світлани Суркіс і Марини Суркіс - по 16,899746% у кожної.
Таким чином А-Банк тепер повністю безпосередньо належить родині Суркісів.
За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2020 року майже 97% Акцент-Банку належало сім'ї Суркісів.
Станом 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів А-Банк посідав 23 місце (9,265 млрд грн) із 75 діючих банків.
Економічна правда
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