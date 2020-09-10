Родина Суркісів стала повноцінним власником А-Банку

Родина Суркісів - акціонери АТ "Акцент-Банк" (А-Банк) - збільшила участь у статутному капіталі банку на 3,17% до 100%.

Про це йдеться у повідомленні банку у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначається, що раніше частка в 3,17% належала кіпрській компанії Miosaria Commercial Ltd.

Тепер частка прямої участі Ігоря Суркіса в капіталі банку становить 33,229106%, його брата Григорія Суркіса - 32,991402%, а Світлани Суркіс і Марини Суркіс - по 16,899746% у кожної.