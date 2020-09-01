"Київміськбуд" прийняв ще один об'єкт "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла ще один об’єкт корпорації "Укрбуд" – ЖК "Подол Град".

Про це повідомляється на офіційному сайті КМБ.

"Сьогодні підписано усі необхідні документи, аби "Київміськбуд" міг прийняти та розпочати виконання будівельних робіт на ЖК "Подол Град". Подібні новини найближчим часом мають бути і щодо житлового комплексу "Злагода", - повідомив голова правління "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

"Наступний крок в процесі завершення передачі об’єктів Укрбуду – за Міноборони: необхідно підписати документи по ЖК "Чарівне місто", там вже немає жодних перешкод. І визначитися з ЖК Art House, провести нарешті зустріч, про яку ми просимо разом з інвесторами, і розставити крапки над i", – зазначив Кушнір.

Нагадаємо, на сьогоднішній день "Київміськбудом" в цілому прийнято 14 об’єктів корпорації "Укрбуд". Три з них вже введені в експлуатацію, на 2 ЖК – отримано поштову адресу.

Детальніше читайте у статті Економічної правди: Укрбуд 2.0. Що відбувається з недобудовами Микитася та коли інвестори отримають квартири

Економічна правда