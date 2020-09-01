Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

1 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:15 встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,60 - 27,62 гривні;

Євро – 33,10 - 33,13 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,46 – 27,69 гривні. Євро купують по 32,49 гривні, продають по 33,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,55 - 27,63 гривні, євро - 32,67 - 32,82 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,54 - 27,63 гривні, євро - 32,63 - 32,82 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 євро (на 31 серпня - 32,73 гривні).

1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

Економічна правда