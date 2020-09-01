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Разумков сподівається, що Рада своєчасно прийме держбюджет-2021

Вівторок, 1 вересня 2020, 13:00
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що Рада своєчасно прийме держбюджет на 2021 рік.

Про це він сказав на засіданні ВР 1 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас з вами на цій сесії буде великий виклик - це державний бюджет України на 2021 рік. Я дуже сподіваюся, що і ми, і уряд в першу чергу, своєчасно зробимо все залежне від нас для того, щоб бюджет був прийнятий, і держава увійшло в новий рік з гідною кошторисом", - зазначив Разумков.

За його словами, для підготовки проєкту держбюджету необхідно залучити не тільки профільний комітет, а й всі інші комітети.

Спікер ВР додав, що серед викликів, які стоять перед парламентом, - друга хвиля коронавірусу.

"Всі ви бачите кількість хворих. І в цьому плані без Верховної Ради також буде складно вийти з кризової ситуації", - сказав Разумков.

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Рада держбюджет

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