Продажі нових легкових авто у серпні впали на 16% – асоціація

У серпні 2020 року українці купили і зареєстрували майже 7 тисяч нових легкових автомобілів - це на 16% менше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Попит на нові авто в Україні охолонув і відносно липневого результату, динаміка набула від’ємне значення – мінус 17 відсотків.

В останній місяць літа найкращий результат на ринку знову продемонструвала марка Renault, 1334 автомобілям якої були видані реєстраційні номери, що на 6% менше, ніж рік тому", - йдеться у повідомленні.

На другому місці, як і в серпні 2019-го, Toyota - попит на авто цієї марки зменшився на 2% до 1148 шт.

Замикає топ-3 Volkswagen (-24%, 560 нових авто).

Також у топ-5: Hyundai (-10%, 341 реєстрація) та Suzuki (+56%, 311 шт.).

При цьому, бестселером місяця став Renault Duster, автомобілі цієї моделі минулого місяця отримали 605 реєстраційних номерів.

Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 52,5 тисяч нових легкових автомобілів - це на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда