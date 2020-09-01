Запрацювали нові вимоги НБУ до реклами та сайтів банків

Із 1 вересня 2020 року запрацювали введені Нацбанком вимоги до розкриття банками вичерпної інформації про послуги та їх повну вартість для клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що відтепер на вебсайтах та у рекламі банків повинна бути достатня за обсягом, правдива та актуальна інформація про умови депозитів та споживчих кредитів - їхню вартість, повні витрати клієнта, включені додаткові послуги, спосіб оплати, санкції у випадку невиконання клієнтом умов тощо.

"Відносини банку з клієнтом мають бути максимально прозорими, а умови банківських послуг - простими та зрозумілими для споживача. Від цього виграють усі. Клієнт зможе легко порівняти умови різних фінустанов, а банки здобудуть лояльність споживачів та зменшать ризики невиконання умов договорів.

Спільно з банками ми забезпечимо прозорість фінансових послуг та орієнтованість на клієнта", - заявила начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку Ольга Лобайчук.

"Усі банки повинні надавати повну інформацію про споживчі кредити та депозити для громадян на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі.

Насамперед банки зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їхню вартість для клієнта, строк послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, клієнт, зайшовши на вебсайт будь-якого банку, повинен мати змогу завантажити файл у стандартному вигляді з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики для себе тощо.

Також на вебсайтах банків мають працювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення коштів на депозит.

При цьому, реклама споживчих кредитів та депозитів для громадян не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації про послугу.

Також у рекламі обов’язково повинні бути вказані основні характеристики послуги:

для кредиту - реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк;

для депозиту - річна процентна ставка, строк вкладу, валюта та мінімальна сума.

"Ці вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах та на інтернет-банерах.

Вимоги стосуються лише реклами конкретних продуктів або послуг для громадян, проте не розповсюджуються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків", - пояснили в НБУ.

Зазначається, що з 1 вересня Нацбанк здійснюватиме щоденний моніторинг вебсайтів і реклами банків та контролюватиме дотримання вимог до розкриття інформації.

За порушення прав споживачів передбачено штрафні санкції від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення (за Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").

Економічна правда