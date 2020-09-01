Електромобілі Tesla навчились розпізнавати знаки обмеження швидкості

Tesla оновила програмне забезпечення у своїх автомобілях - воно дозволить системі автопілоту зчитувати знаки обмеження швидкості та краще реагувати на сигнали світлофора.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що коли камера виявить знак обмеження швидкості, автопілот сповіщатиме водія про необхідність дотримуватись швидкісного режиму.

Також додали функцію спеціального звукового сигналу при зміні сигналу світлофора.

При цьому, рішення приймає виключно водій, а функції автопілота поки мають допоміжний характер.

Економічна правда