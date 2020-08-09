Другий танкер з нафтою з США для Білорусі прибув у литовський порт

Другий танкер з американської нафтою сорту "Білий орел" обсягом 76 тисяч тонн для Білорусі прибув у порт Клайпеди.

Про це повідомляє видання Белта.

Далі нафта буде транспортуватись залізницею на Новополоцький НПЗ. Планується, що 12-13 серпня перші цистерни прибудуть на завод і до кінця місяця вже вся партія надійде на переробку.

"Це друга танкерна поставка американської нафти в Білорусь. Сорт, Поставлений в цей раз, спеціально розроблений як аналог російського Urals для європейських НПЗ", - пише видання.

Нагадаємо:

США розпочали поставку нафти до Білорусі відповідно до домовленостей, досягнутих між країнами на початку року.