Lufthansa поновила рейс Київ-Мюнхен

Авіакомпанія Lufthansa оголосила про відновлення прямих регулярних пасажирських рейсів Мюнхен-Київ з 7 вересня.

Про це повідомляє avianews.

Вилетіти до Мюнхена можна буде з аеропорту "Бориспіль" тричі на тиждень по понеділках, середах та п'ятницях.

Згідно розкладу, вильоти з Мюнхена о 12:35 з прибуттям до Києва о 15:50. Зворотно з Києва літак буде вилітати о 16:40 з прибуттям до Мюнхена о 18:00.

До кінця жовтня німецький авіаперевізник планує розширити мережу з Мюнхена до 86 середньомагістральних і 13 далекомагістральних напрямків, пише видання.

Нагадаємо:

Маршрут Київ-Мюнхен стане другим для Lufthansa в Україні після зняття заборони на міжнародні польоти. З 16 червня авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Франкфурт. До введення обмежень маршрутна мережа Lufthansa включала також рейс Львів-Мюнхен.

Зараз польоти в Україну виконують ще дві авіакомпанії групи Lufthansa. Swiss обслуговує лінію Київ-Цюріх, Austrian Airlines - маршрут Київ-Відень. Як і Lufthansa, Austrian Airlines зараз не літає по регіональним маршрутами в Україні.

Хоча регулярні рейси виконуються, пасажирам перед покупкою авіаквитків слід мати на увазі діючі та можливі нові обмеження на польоти. Наприклад, Євросоюз забороняє поїздки громадянам України з метою туризму. Також перельоти в США з пересадкою в аеропортах Шенгенської зони заборонені більшості іноземців з американськими візами.