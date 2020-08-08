У світі скоротилася кількість нафтових і газових бурових установок

Кількість діючих нафтових і газових бурових установок в світі в липні знизилося до рекордного мінімуму.

Про це свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.

В середньому в минулому місяці в світі працювало 1 030 установок проти 1 073 в червні. При цьому липневий рівень на 1208 менше показника за цей же місяць минулого року.

У США кількість установок в липні скоротилося на 19 щодо попереднього місяця - до 255.

На Близькому Сході число бурових впало на 28 - до 315 (мінімум з квітня 2012 року), в Азійсько-тихоокеанському регіоні - на 4, до 193, в Африці - на 4, до 56 (найнижчий рівень з червня 2009 року), в Європі - на 5, до 105 (мінімум з квітня минулого року).

Тим часом в Канаді показник збільшився на 14 - до 32 бурових, в Латинській Америці - на 3, до 74.

Нагадуємо:

Середньомісячне число діючих нафтових і газових бурових установок у світі в 2019 році знизилося після зростання за підсумками двох років поспіль і становило 2 177.

За підсумками 2016 року було зафіксовано мінімальний показник за 17 років - 1 593 бурові. У 2014 році в світі працювало максимальне з 1985 року число установок - 3 578.