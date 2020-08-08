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В Україні стали на 16% більше використовувати платіжні картки

Субота, 8 серпня 2020, 14:38
 

За перше півріччя 2020 року здійснили 2,74 мільярда операцій з використанням платіжних карток - це на 16,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Регулятор повідомляє, що безготівкових операцій у першому півріччі теж стало більше. Їх кількість становила близько 2 361 млн (86,1% від усіх операцій), а сума – 982,9 млрд грн. (55,1% від суми усіх операцій із картками, за підсумками першого півріччя 2019 року цей показник становив 49,4%).

Також у Нацбанку зазначили, що загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 1 липня становила 71,7 млн шт. Це на 4,9% більше проти січня 2020 року. 

Також зростає і мережа, де можна розрахуватися платіжними картками. За рік кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, зросла на 33,5%, майже до 297 тис. 

Економічна правда

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