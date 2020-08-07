"Київхліб" закрив на карантин лише пекарню, де зафіксували спалах коронавірусу

Виробник хліба і хлібобулочної продукції "Київхліб", на пекарні №8 якого зафіксували коронавріус, працює в штатному режимі і не закриватиме на карантин інші виробничі майданчики, крім пекарні №8.

Про це повідомила в.о. голови правління ПрАТ "Київхліб" Олена Корінь, передає прес-служба компанії.

За її словами, завдяки безконтактній автоматизованій технології виробництва продукція компанії залишається максимально безпечною для споживачів.

"Дійсно, під час регулярного тестування було виявлено 37 випадків захворювання. Ми щодня проводимо медогляд і тестування усіх співробітників. Все це компанія проводить власним коштом. І вчасно виявлені випадки захворювання, про які стало відомо в п’ятницю – результат такого тестування. Пекарню №8 закрито на карантин. Там проводяться дезінфекційні заходи", - сказала вона.

За її словами, хворі, які мали мінімальні симптоми, залишалися вдома протягом кількох днів – відповідно до вимог МОЗ.

"Усі контактні особи перебувають на самоізоляції. Ми також проводимо додаткову до планової дезінфекцію на інших виробничих майданчиках. Всі підрозділи працюють в штатному режимі і мають резерви для покриття нестачі, спричиненої запровадженням карантину в пекарні №8", - додала вона.

Нагадаємо:

На підприємстві "Київхліб" зафіксували спалах коронавірусу. Спочатку із симптомами коронавірусу до медиків звернулися троє працівників пекарні №8, тести підтвердили у них COVID-19. Після цього обстежили та протестували усіх 77 працівників підприємства, 37 людей виявилися інфікованими.



Наразі цех-пекарню закрили на карантин. Там проводять дезінфекцію. А всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції.

Українська правда