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У Києві вкрали 12 нових тросів на Подільському мосту

П'ятниця, 7 серпня 2020, 18:20
 

Зловмисники вкрали 12 нових вантів, які Київ отримав від німецького виробника. Вони мали тримати конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Facebook

Прямя мова Кличка: "Я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молодики спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, що були одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу.

Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів, що місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту".

Деталі: Кличко розповів, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкту.

Він вважає подібні дії підрядників та субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва.

Довідково: Подільский міст — мостовий перехід, що споруджується в Києві через річку Дніпро та має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив.

Розпочате 1993 року (фактично 2003) будівництво мостового переходу неодноразово зупинялося через брак фінансування, відповідно дата відкриття багаторазово відкладалася.

Читайте також: З нізвідки в нікуди. Де буде починатися і закінчуватися Подільський міст

Українська правда

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