Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

7 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:20 встановились на рівні 27,63 - 27,65 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,63 - 27,65 гривні;

Євро – 32,66 - 32,68 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,75 гривні. Євро купують по 32,28 гривні, продають по 32,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,59 - 27,67 гривні, євро - 32,51 - 32,60 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,60 - 27,66 гривні, євро - 32.50 - 32,64 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 7 серпня на рівні 27,67 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,79 євро (на 6 серпня - 32,90 гривні).

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

Економічна правда