"Укрзалізниця" розробила програму підвищення безпеки пасажирів

Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів.

Про це повідомила пресслужба компанії

"Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проєкт з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці, встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах", — повідомив в.о голови УЗ Іван Юрик.

За словами Юрика, вказану програму буде презентовано наступного тижня.

"Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", — резюмував очільник Укрзалізниці.

Економічна правда





