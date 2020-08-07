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"Нова пошта" відкриває новий сортувальний центр поблизу Харкова

П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:53
 

"Нова пошта" відкриває сортувальний центр поблизу Харкова потужністю 15 тисяч посилок на годину.

Про це повідомляє співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.

 
 

Поперешнюк зазначає, що термінал дозволить пришвидшити та збільшити продуктивність доставки у Харківському регіоні.

Будівництво завершує партнер-девелопер компанії Лев-Логістик з генпідрядником Скорпіон-РП. Сортувальне автоматичне обладнання встановлюють нідерландський Vanderlande а також українські компанії Консорт та SBC.

Економічна правда

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