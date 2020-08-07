"Нова пошта" відкриває новий сортувальний центр поблизу Харкова
П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:53
"Нова пошта" відкриває сортувальний центр поблизу Харкова потужністю 15 тисяч посилок на годину.
Про це повідомляє співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.
Поперешнюк зазначає, що термінал дозволить пришвидшити та збільшити продуктивність доставки у Харківському регіоні.
Будівництво завершує партнер-девелопер компанії Лев-Логістик з генпідрядником Скорпіон-РП. Сортувальне автоматичне обладнання встановлюють нідерландський Vanderlande а також українські компанії Консорт та SBC.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua