Пауербол набирає обертів. Українці можуть виграти $158 мільйонів

Всесвітньо відома американська лотерея "Powerball" знову розігрує дев'ятизначний джекпот.

У бажаючих з України теж є шанси поборотися на цьому тижні за найбільший на даний момент лотерейний приз в світі - $158 млн!

Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете вступити у гру на сайті theLotter.com!

Стисло про Powerball

Powerball (Пауербол) є однією з найбільших лотерей в світі. Саме їй належить світовий рекорд за найбільший тираж - на початку 2016 року вона розіграла майже 1,6 млрд доларів. Лото шалено популярне у США, і це не дивно.

Всі хочуть виграти величезний приз, а квитки дістати дуже просто - достатньо сходити в найближчий кіоск. Але мешканцям інших країн рано засмучуватися, у них теж є шанс вступити у гру. Ось як це можна зробити:

Як грати у Пауербол з України?

Придбати квитки Пауербол можна через інтернет, за допомогою theLotter, провідного в світі сервісу покупки лотерейних квитків.

Коли ви оформите ваше замовлення на сайті, що знаходиться в США, представник компанії купить від вашого імені квиток з обраними вами номерами та ігровими опціями, а потім сканує його і завантажить зображення в ваш акаунт на сайті.

Ця послуга оплачується з невеликої надбавки, яку ви сплачуєте при купівлі квитка. Веб-сайт не бере комісійних з виграшів.

Виграти приз в американській лотереї ... це реально?

На червень 2020 року theLotter виплатив понад $100 млн в призах переможцям, що грали через сайт, і значна частина цієї суми дісталася саме гравцям, які виграли в американські лото.

Жінка з Панами виграла $30 млн в Лото Флориди

А. Д. з Панами вже досягла пенсійного віку, але продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям.

Тепер вона може спокійно насолоджуватися життям - адже вона стала одноосібним переможцем тиражу, що пройшов у липні 2017 року, і це принесло їй приз у 30 млн доларів.

Любитель лотерей з Іраку зриває $6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. з Багдада купив у серпні 2015 року квитки на theLotter і виграв $6,4 млн. Ця перемога була широко висвітлена пресою, про неї написали навіть такі видання, як NBC і британська Daily Mail.

Великі призери Пауербол

Хоча ще нікому на theLotter не вдалося зірвати джекпот Powerball, кільком гравцям все ж вдалося стати мільйонерами, завдяки щедрому другому призу лотереї в $1 млн.

Британець Б. У. зробив це у 2012 році, а Х. з Ель-Сальвадора і Г. з Австралії вдалося повторити його досягнення у 2016.

Пауербол знову розігрує величезний приз

Ряд тиражів без переможців дозволила джекпоту накопичитися до дев'ятизначної суми. У цю суботу, 8 серпня, лотерея розіграє $158 млн.

Завдяки сервісу theLotter, громадяни України також можуть взяти участь в цьому грандіозному тиражі.

Гра на сайті не тільки надійна і безпечна, але і гарантує, що ви ніколи не втратите ваш щасливий квиток, - він буде чекати вас в сейфі компанії.

Грайте в Пауербол на сайті theLotter, і, можливо, наступне ім'я на сторінці переможців сайту стане вашим! Бажаємо успіхів!