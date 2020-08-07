Concert.ua оштрафували на 700 тисяч гривень через перешкоджання перевіркам 

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві наклало штраф в 717 тисяч гривень на ТОВ "Концерт ЮА" за перешкоджання у здійсненні перевірок.

Про це повдіомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що на адресу відомства надходять численні скарги про повернення коштів за концерти, що не відбулися.

Чиновники намагалися провести перевірку діяльності Концерт ЮА, проте компанія створювала перешкоди під час проведення таких заходів, а також не надавали документи, довідки, відомості та відповідні матеріали.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що споживачі можуть повернути свої кошти через суд.

"Споживачі не втрачають можливості довести свою правоту в судовому порядку. Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, за запитом, можуть надати вичерпні консультації щодо висвітлених у зверненнях питань", – повідомляє начальник Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Дмитро Тихомиров.

Экономическая правда