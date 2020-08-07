Курс валют на 7 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,68 - 27,70 гривні;

Євро – 32,77 - 32,79 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,77 гривні. Євро купують по 32,33 гривні, продають по 32,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,61 - 27,70 гривні, євро - 32,53 - 32,66 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 7 серпня на рівні 27,67 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,79 євро (на 6 серпня - 32,90 гривні).

Економічна правда