Маск запустив чергову партію інтернет-супутників

SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9, відправивши на орбіту чергову партію з 57 інтернет-супутників в рамках місії Starlink 9 v1.0.

Про це повідомляє ITC.

Крім супутників, ракета Falcon 9 повинна вивести на орбіту два малих космічних апарату дистанційного зондування Землі Global-5 і 6 американської компанії BlackSky.

Вони призначені для здійснення мультиспектральної зйомки Землі в оптичному діапазоні з роздільною здатністю близько одного метра.

Загалом десятий запуск в інтересах проекту Starlink, який спочатку планувався на 22 червня, але кілька разів переносився з різних причин.

Пряма трансляція запуску ведеться на YouTube-каналі SpaceX.

В рамках місії Starlink 7 на орбіту відправився перший супутник Starlink з кодовим ім'ям VisorSat з розгортається сонцезахисним козирком для обмеження відбивної здатності апарату

.Це потрібно, щоб супутники не заважали спостереженнями за зоряним небом з землі.

Всі супутники Starlink 9 мають це спеціальне покриття.