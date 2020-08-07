Маск запустив чергову партію інтернет-супутників
SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9, відправивши на орбіту чергову партію з 57 інтернет-супутників в рамках місії Starlink 9 v1.0.
Про це повідомляє ITC.
Крім супутників, ракета Falcon 9 повинна вивести на орбіту два малих космічних апарату дистанційного зондування Землі Global-5 і 6 американської компанії BlackSky.
Вони призначені для здійснення мультиспектральної зйомки Землі в оптичному діапазоні з роздільною здатністю близько одного метра.
Загалом десятий запуск в інтересах проекту Starlink, який спочатку планувався на 22 червня, але кілька разів переносився з різних причин.
Пряма трансляція запуску ведеться на YouTube-каналі SpaceX.
В рамках місії Starlink 7 на орбіту відправився перший супутник Starlink з кодовим ім'ям VisorSat з розгортається сонцезахисним козирком для обмеження відбивної здатності апарату
.Це потрібно, щоб супутники не заважали спостереженнями за зоряним небом з землі.
Всі супутники Starlink 9 мають це спеціальне покриття.
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