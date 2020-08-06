НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 7 серпня на рівні 27,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,79 євро (на 6 серпня - 32,90 гривні).

Нагадуємо:

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.