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НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Четвер, 6 серпня 2020, 18:53
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 7 серпня на рівні 27,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,79 євро (на 6 серпня - 32,90 гривні).

Нагадуємо:

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.

Економічна правда

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