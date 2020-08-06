НБУ зміцнив офіційний курс гривні
Четвер, 6 серпня 2020, 18:53
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 7 серпня на рівні 27,67 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,79 євро (на 6 серпня - 32,90 гривні).
Нагадуємо:
6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.
Економічна правда
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