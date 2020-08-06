Гривня утримує позиції на міжбанку

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,67 - 27,69 гривні;

Євро – 32,81 - 32,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54 – 27,76 гривні. Євро купують по 32,36 гривні, продають по 32,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,67 гривні, євро - 32,55 - 32,66 гривні.

Нагадаємо:

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,70 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,90 євро (на 5 серпня - 32,72 гривні).

Економічна правда