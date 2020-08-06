"Діра" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати — аналітики

Обсяг непогашеної заборгованості Пенсійного фонду перед Єдиним казначейським рахунком сягнув вже 13 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

За даними казначейства у липні 2020 року Пенсійному фонду була надана рекордний розмір позик на сумму 17,8 млрд грн. При цьому, протягом місяця Пенсійний фонд погасив позик на 16,1 млрд грн. Позики з ЄКР - спосіб перекриття розриву ліквідності Пенсійного фонду. Іншими словами - діри у надходженнях, які доводиться перекривати за рахунок позичок Державного казначейства.

З початку року Пенсійний фонд вже отримав позик на суму 85,2 млрд грн, із яких погасив лише 72,2 млрд грн. Таким чином, обсяг непогашеної заборгованості Пенсійного фонду перед ЄКР сягнув вже 13 млрд грн. І цей обсяг постійно зростає.

Так, станом на початок червня залишок непогашених позик складав 9,2 млрд грн, на початок липня - 11,38 млрд грн. Обсяг непогашеної заборгованості зростає із березня. Одна з можливих причин - запровадження карантину, і пов’язаний із цим дозвіл в окремих випадках не платити/ платити із затримкою ЄСВ, а відтак - зменшення відрахувань до Пенсійного фонду.

KSE

За нормального функціонування державних установ позички на покриття касових розривів мають бути відсутні.

Відповідно до звіту, який оприлюднений на його сайті, доходи від ЄСВ за 6 місяців 2020 року виконані на рівні 44% від річного плану надходжень від ЄСВ.