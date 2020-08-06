Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

6 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:50 встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,65 - 27,67 гривні;

Євро – 32,75 - 32,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,77 гривні. Євро купують по 32,35 гривні, продають по 32,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,62 - 27,68 гривні, євро - 32,53 - 32,64 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,60 - 27,67 гривні, євро - 32,54 - 32,65 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,70 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,90 євро (на 5 серпня - 32,72 гривні).

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.

Економічна правда