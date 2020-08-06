Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
6 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:50 встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,65 - 27,67 гривні;
Євро – 32,75 - 32,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,77 гривні. Євро купують по 32,35 гривні, продають по 32,89 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,62 - 27,68 гривні, євро - 32,53 - 32,64 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,60 - 27,67 гривні, євро - 32,54 - 32,65 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,70 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,90 євро (на 5 серпня - 32,72 гривні).
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua