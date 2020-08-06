Скільки коштує орендувати житло студенту в Києві — дослідження

У половині районів Києва ціни на довгострокову оренду житла все ще нижчі докарантинного рівня, кімнати здають за 3-4,5 тисяч гривень на місяць, однокімнатки в "університетських" районах великих міст коштують від 6 500 до 9 тисяч гривень.

Про це свідчить аналітика OLX Нерухомість за липень 2020 року.

"На ринку довгострокової оренди, який відреагував на початок карантину зниженням цін на житло, їхній рівень поступово відновлюється. Однак в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах винайняти квартиру в липні було переважно дешевше, ніж у докарантинному лютому. Крім того, все ще менше коштують двокімнатки в Голосієві (-6%), на Солом'янці (-8%) і однокімнатки на Печерську (-9%).

Все ще найвигідніші для оренди житла Деснянський, Святошинський та Дніпровський райони столиці. В липні 2020 кімнату в першому можна було винайняти в середньому за 3 000 грн на місяць, однокімнатку - за 6 700 грн, двокімнатку - за 8 000 грн, що може зацікавити студентів КНТЕУ. Трикімнатка обійдеться в 10 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кімнату у Святошинському просять 3 300 грн, однокімнатна квартира коштуватиме на 800 грн більше, ніж у Деснянському, - у середньому 7 500 грн на місяць. Двокімнатна обійдеться в 9 500 грн. Трикімнатку можна винайняти за 13 000 грн.

"У Дніпровському районі також найвигідніші в місті кімнати - за місяць просять приблизно 3 000 грн. За квартиру потрібно буде платити 8 000 грн, якщо вона однокімнатна, 10 000 грн, якщо двокімнатна, і 13 000 грн, якщо кімнат три", - додають в OLX Нерухомість.

У Солом'янському районі кімнати здають за 3 500 грн, однокімнатки - за 10 000 грн, двокімнатки - за 12 000 грн.

"За вартістю оренди житла Голосіївський район - один з найдорожчих у столиці, проте, якщо ваша alma mater знаходиться саме тут і їздити на навчання через усе місто великого бажання немає, знайти недорогі варіанти все ж можна. Так, кімната обійдеться в 3 700 грн на місяць, двокімнатка, орендована на двох коштуватиме 7 500 грн, а трикімнатка для трьох - 7 570 грн", - йдеться у дослідженні.

При цьому, вартість житла в "університетських" районах інших великих міст України не сильно відрізняється від столиці.

Зокрема, у Шевченківському районі Харкова кімнату в липні можна було винайняти в середньому за 3 000 грн на місяць, однокімнатку - за 7 000 грн, двокімнатку - за 12 000 грн.

У Дніпрі найбільше вишів знаходиться в Центральному районі, де за кімнату просять в середньому 2 000 грн, за однокімнатну квартиру - 6 500 грн, за двокімнатну - 8 000 грн, за трикімнатну - 11 000 грн.

У Галицькому районі Львова пропонують кімнати за 3 000 грн на місяць, однокімнатки за 7 000 грн, двокімнатки за 9 000 грн і трикімнатки за 12 000 грн.

У Приморському районі Одеси, в якому розташовано найбільше університетів, можна винайняти кімнату за 3 000 грн або однокімнатку за 9 000 грн. За двокімнатку просять в середньому 10 600 грн.

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Економічна правда