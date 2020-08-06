Ferrexpo Жеваго різко скоротила спонсорські платежі ФК "Ворскла"

За перше півріччя 2020 року спонсорські виплати гірничодобувної компанії Ferrexpo футбольному клубу "Ворскла", почесним президентом якої є мажоритарій компанії Костянтин Жеваго, становили 1,51 млн доларів, загалом закупівля у клубу послуг реклами, маркетингу і PR за вказаний період обійшлася у 2,15 млн доларів. За аналогічний період 2019 року сума виплат становила 5,38 млн доларів.

Про це йдеться у піврічному звіті Ferrexpo, передає "Інтерфакс-Україна".

У звіті йдеться, що триває розпочате радою директорів розслідування цільового використання виділених на потреби "Ворскли" спонсорських коштів та кредиту і дотримання при цьому законодавства та інших вимог. На час розслідування виплати припинені.

Розслідування проводиться через комітет незалежних директорів (Committee of Independent Directors, CID).

"Разом зі сторонніми залученими юридичними консультантами і консультантами-криміналістами по бухгалтерії, CID запросив у ФК "Ворскла" та інших третіх осіб інформацію про використання спонсорських коштів", - йдеться у документі.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's вказала розслідування спонсорських платежів ФК "Ворскла" серед причин зниження рейтингу Ferrexpo.

Агентство Moody's Investors Service, яке в середині червня підвищило рейтинг Ferrexpo до "B2" з "B3", але погіршило прогноз з "позитивного" до "негативного", також вказало на цей випадок в обґрунтуванні прогнозу.

"Водночас після публікації піврічного звіту та оголошення додаткових проміжних дивідендів 6,6 центів на акцію (на загальну суму 38,79 млн доларів), акції компанії в середу подорожчали відразу на 12,95% - до GBP2,05 за акцію, що є рекордно високим показником з середини вересня минулого року", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що почали розслідування після виявлення позики (16,98 мільйонів доларів на кінець 2019 року), наданою кіпрською FC Vorskla Cyprus Limited компанії Collaton Limited, пов'язаній стороні групи. У звіті уточнюється, що в минулому компанія Ferrexpo Middle East FZE здійснювала спонсорські виплати FC Vorskla Cyprus Limited і українському ТОВ "ФК "Ворскла".

"Згідно з документом, CID отримав письмові підтвердження від ФК "Ворскла", FC Vorskla Cyprus Limited і Жеваго з докладним описом використання коштів - для реконструкції та будівництва визначених ФК "Ворскла" стадіонів і тренувальних майданчиків в Україні.

Крім того, CID був проінформований, що після завершення капітальних проектів ці активи будуть підлягати продажу і зворотній оренді, а виручені кошти будуть використані для повного погашення кредиту Collaton Limited", - пише "Інтерфакс-Україна".

У Ferrexpo допускають, що у разі порушення законодавства або інших вимог група може понести відповідальність, включаючи штрафи і пені, але зазначає, що наразі відсутня необхідність відображати їх у фінансовому звіті.