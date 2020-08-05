Офіційний курс на 6 серпня: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,70 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,90 євро (на 5 серпня - 32,72 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 27,82 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,72 євро (на 4 серпня - 32,52 гривні).

5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,79 гривні.

5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,65 - 27,67 гривні.

Економічна правда